Хакери атакували сервери Pfizer у пошуках інформації про Covid-вакцину

Північнокорейські хакери намагалися зламати комп’ютерні системи Pfizer у пошуках інформації про лікування та вакцину проти коронавірусу.

Лідер країни Кім Чен Ин неодноразово стверджував, що на території держави не було випадків захворювання на коронавірус, однак зовнішні експерти сумніваються у цих твердженнях.

Північна Корея закрила свої кордони з моменту виявлення коронавірусу. Таким чином влада намагається захистити населення від вірусу, який вперше з’явився у сусідньому Китаї.

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Закриття країни посилило тиск на її економіку, яка похитнулася через міжнародні санкції, що збільшило необхідність для Пхеньяна знайти спосіб впоратися з вірусом.

Covid-вакцина у Великій Британії

Велика Британія готова поділитися надлишковими дозами вакцини проти коронавірусу з іншими країнами після імунізації дорослого населення.

Станом на ранок 16 лютого у Великій Британії виявили понад 4 млн хворих. Держава займає перше місце в антирекорді за кількістю заражених у світі.