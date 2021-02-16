PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Хакери атакували сервери Pfizer у пошуках інформації про Covid-вакцину

Північнокорейські хакери намагалися зламати комп’ютерні системи Pfizer у пошуках інформації про лікування та вакцину проти коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу

Лідер країни Кім Чен Ин неодноразово стверджував, що на території держави не було випадків захворювання на коронавірус, однак зовнішні експерти сумніваються у цих твердженнях.

Північна Корея закрила свої кордони з моменту виявлення коронавірусу. Таким чином влада намагається захистити населення від вірусу, який вперше з’явився у сусідньому Китаї.

Читайте
Через снігопад у Греції перенесли вакцинацію населення

Закриття країни посилило тиск на її економіку, яка похитнулася через міжнародні санкції, що збільшило необхідність для Пхеньяна знайти спосіб впоратися з вірусом.

Covid-вакцина у Великій Британії

Велика Британія готова поділитися надлишковими дозами вакцини проти коронавірусу з іншими країнами після імунізації дорослого населення.

Станом на ранок 16 лютого у Великій Британії виявили понад 4 млн хворих. Держава займає перше місце в антирекорді за кількістю заражених у світі.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка