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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Не створювати дискримінацію: у ЄС обговорюють паспорти про Covid-щеплення

У Європі продовжують активно обговорювати питання запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу. Експерти і чиновники продовжують аналізувати і робити припущення щодо того, чи буде цей документ корисним і чи не спровокує хвилювання у суспільстві.

Коронавірус, вакцинація

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер закликав розділяти вивчення технічного функціоналу цих паспортів та заяви щодо того, що їхнє запровадження може обмежити права деяких громадян.

– Є певна кількість умов, на які повинні звертати увагу держави-члени ЄС у межах цих дебатів. Щодо можливості усього населення мати доступ до вакцин, щоб не створювати ситуацію з дискримінацією між тими, у кого він є, і тими, у кого його немає, – заявив Ерік Мамер.

За його словами, окремо потрібно вивчати і технічний потенціал – чи працюватиме ця система і чи стане документ надійним підтвердженням того, що людина дійсно зробила щеплення.

Паспорти про вакцинацію

Після старту імунізації проти коронавірусу у світі почали активно обговорювати можливе запровадження паспортів, які підтверджували б вакцинацію.

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У ЄС, попри заяви деяких лідерів, не поспішають запроваджувати цей документ.

Детальніше про паспорти про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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