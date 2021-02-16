Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 16 лютого 2021

Готовність України до вакцинації, виявлення нового штаму вірусу та смерть ненародженої дитини від коронавірусу. Факти ICTV зібрали головні новини 16 лютого про Covid-19.

Станом на 16 лютого в Україні 1 276 618 осіб захворіли на коронавірус. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій областях (343), місті Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Вакцину AstraZeneca проти коронавірусу подали на реєстрацію в Україні під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Загалом же Україна уклала контакти на постачання 12 млн доз вакцини від Covid-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Також сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що країна готова до вакцинації проти коронавірусу. Вже сформовані списки за прізвищами тих, кого вакцинуватимуть.

Степанов сподівається, що перше щеплення зроблять вже цього тижня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцину Pfizer в Україні здатні зберігати лише три компанії. Їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, адже препарат зберігається за надзвичайно низької температури в -80 градусів.

Крім того, у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з Covid-19, зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів. Тому сьогодні в місті проведуть засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації. Також в область терміново виїжджає головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Водночас уряд Великої Британії готовий поділитися дозою вакцини проти Covid-19 з іншими країнами, якщо вона залишиться після щеплення дорослого населення.

Хоча наразі у Великій Британії найбільше заражених у світі – майже 4,05 млн.

Окрім цього, у країні знайшли новий штам коронавірусу В1525. Вчені виявили його у геномах з 10 країн, серед яких: Данія, США та Австралія. Науковці стверджують, що цей вид вірусу може знизити ефективність наявних вакцин.

У Китаї аферисти видавали мінеральну воду за вакцину проти Covid-19. За це зловмисники заробили $2,78 млн. Вони встигли створити понад 58 тис. фальшивих доз і відправити їх за кордон.

У грецькій столиці Афінах скасували заплановану вакцинацію через сильний снігопад.

В Ізраїлі у вагітної жінки, яка була хвора на коронавірус, стався викидень. Лікарі стверджують, що саме вірус став причиною несвоєчасної смерті плоду.

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