Парламент Естонії вимагає посилення санкцій проти Росії

Парламент Естонії закликає країни ЄС посилити санкції проти Російської Федерації. Відповідний документ був ухвалений на захист громадських свобод у РФ.

Естонські парламентарії підкреслюють, що посилені санкції повинні здійснити реальний тиск на Росію, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань.

Інституції Європейського Союзу повинні зробити серйозні висновки після недавнього візиту до Москви глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, який не відповідав вимогам та принципам ЄС за обговорення складних тем.

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Окрім того, парламент Естонії зазначив, що ЄС необхідно актуалізувати свою зовнішню політику щодо РФ, з огляду на розвиток авторитаризму всередині країни в останні роки і її агресивні зовнішньополітичні тенденції.

Естонська влада також заявила, що практичний та взаємоповажний діалог з російською стороною буде можливий лише у разі, якщо країна відмовиться від своєї агресивної зовнішньої політики.

Парламент Естонії засуджує насильство російських правоохоронних органів щодо власних громадян і вимагає звільнення Олексія Навального та інших політв’язнів.

Санкції проти РФ

Низка сенаторів США внесла у Сенат законопроект, який передбачає санкції проти російських чиновників. Йдеться зокрема про осіб, які причетні до отруєння та ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

Закон вимагає від РФ звіту про вбивство політика Бориса Нємцова та пояснення щодо особистих статків президента Володимира Путіна.