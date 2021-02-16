Станом на 16 лютого 2021 року у світі підтвердили понад 108,8 млн випадків коронавірусу. За останню добу виявили 192 266 нових хворих.
За час пандемії від хвороби померло понад 2,4 млн пацієнтів, за останні 24 години – 5 892.
Найскладнішою епідситуація залишається у США, Індії та Бразилії.
Україна посідає 17 місце у цьому списку.
Де найбільше хворих
- США – 27 309 503;
- Індія – 10 925 710;
- Бразилія – 9 834 513;
- Росія – 4 099 323;
- Велика Британія – 4 047 847.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 480 464;
- Бразилія – 239 245;
- Мексика – 174 207;
- Індія – 155 813;
- Велика Британія – 117 396.
Карантин у світі
У ВООЗ заявляють про поліпшення епідситуації на планеті. Попри це, країни світу продовжують дотримуватися карантинних обмежень. Деякі з них навіть посилюють заходи.
Коронавірус у світі
Станом на 15 лютого у світі було зафіксовано понад 108,5 млн випадків коронавірусу.
Померло понад 2,3 млн людей.
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Джерело: ВООЗ