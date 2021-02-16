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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Понад 2,4 млн смертей від Covid-19: статистика коронавірусу у світі 16 лютого

Станом на 16 лютого 2021 року у світі підтвердили понад 108,8 млн випадків коронавірусу. За останню добу виявили 192 266 нових хворих.

Понад 2,4 млн смертей від Covid-19: статистика коронавірусу у світі 16 лютого

За час пандемії від хвороби померло понад 2,4 млн пацієнтів, за останні 24 години – 5 892.

Найскладнішою епідситуація залишається у США, Індії та Бразилії.

Україна посідає 17 місце у цьому списку.

Де найбільше хворих

  • США – 27 309 503;
  • Індія – 10 925 710;
  • Бразилія – ​​9 834 513;
  • Росія – 4 099 323;
  • Велика Британія – 4 047 847.
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Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 480 464;
  • Бразилія – ​​239 245;
  • Мексика – 174 207;
  • Індія – 155 813;
  • Велика Британія – 117 396.

Карантин у світі

У ВООЗ заявляють про поліпшення епідситуації на планеті. Попри це, країни світу продовжують дотримуватися карантинних обмежень. Деякі з них навіть посилюють заходи.

Коронавірус у світі

Станом на 15 лютого у світі було зафіксовано понад 108,5 млн випадків коронавірусу.

Померло понад 2,3 млн людей.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Pixabay

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