Біткоїн знову оновив історичний максимум. Курс криптовалювати вперше сягнув позначки $50 тис.

Такі дані оприлюднив портал CoinDesk. Попередній рекорд вартості біткоїна фіксували 14 лютого. Тоді його вартість перевищила 49 тис. Але того ж дня вона дещо впала у ціні і торгувалася в межах $48,7 тис.

Загалом протягом тривалого часу криптовалюта трималася майже на одному рівні. Але на початку лютого компанія з виробництва електромобілів Tesla, яка належить Ілону Маску, повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у біткоїн.

Читайте Криптовалюта Dogecoin різко зросла в ціні після мемів Маска у Twitter

Саме після цього оголошення криптовалюта досягла рекордного курсу майже у $44 тис. і відтоді тільки зростає.

Крім того, на вартість біткоїна могло вплинути і те, що Tesla оголосила про плани в найближчому майбутньому почати приймати криптовалюту як форму оплати за свої товари. Однак коли можуть реалізувати цю ініціативу, наразі невідомо.