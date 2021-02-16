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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Понад $50 тис. – біткоїн встановив черговий рекорд

Біткоїн знову оновив історичний максимум. Курс криптовалювати вперше сягнув позначки $50 тис.

Понад $50 тис. – біткоїн встановив черговий рекорд

Такі дані оприлюднив портал CoinDesk. Попередній рекорд вартості  біткоїна фіксували 14 лютого. Тоді його вартість перевищила 49 тис. Але того ж дня вона дещо впала у ціні і торгувалася в межах $48,7 тис.

Загалом протягом тривалого часу криптовалюта трималася майже на одному рівні. Але на початку лютого компанія з виробництва електромобілів Tesla, яка належить Ілону Маску, повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у біткоїн.

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Саме після цього оголошення криптовалюта досягла рекордного курсу майже у $44 тис. і відтоді тільки зростає.

Крім того, на вартість біткоїна могло вплинути і те, що Tesla оголосила про плани в найближчому майбутньому почати приймати криптовалюту як форму оплати за свої товари. Однак коли можуть реалізувати цю ініціативу, наразі невідомо.

Фото: Pixabay

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