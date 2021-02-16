У Британії виявили ще одну мутацію коронавірусу

У Великій Британії виявили ще один штам коронавірусу.

Новий варіант вірусу, відомий під назвою В1525, досліджується вченими університету Единбургу, які стверджують, що виявили його у геномах з 10 країн, серед яких: Данія, США та Австралія.

Наразі цей штам коронавірусу був виявлений у 32 осіб.

Виявлений різновид подібний до відомого британського штаму, але містить ряд відмінностей, які непокоять дослідників. Зокрема, цей штам має видозміни у спайковому білку, який грає важливу роль у проникненні вірусу до клітин.

Дослідники стверджують, що ця мутація наявна у різновидах, які виявили у Південній Африці й Бразилії, та може допомагати вірусу ліпше уникати антитіл, які створює організм.

Доцент клітинної мікробіології Університету Саймон Кларке зазначив, що поширення нового штаму може знизити ефективність наявних вакцин.

Вакцини проти коронавірусу

Адаптовані вакцини від нових видів Covid-19 проходитимуть реєстрацію в Європейському агентстві лікарських засобів швидше, ніж базові препарати.

Офіційний представник Єврокомісії Вівіан Лоонела пояснила це тим, що для створення адаптованих варіантів вакцин не потрібно буде починати розробку і дослідження з самого початку, достатньо допрацювати вже існуючий варіант.