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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

У Чилі політик скинув провину на 12-річну дівчинку, яку зґвалтував його син

Член опозиційної правої партії Незалежний демократичний союз Чилі Іван Рока спробував стати на захист свого сина Юргена Рока, якого заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

У Чилі політик скинув провину на 12-річну дівчинку, яку зґвалтував його син

Рока опублікував відповідний пост в Facebook, а також з подібною промовою виступив на місцевому ТБ.

За словами політика, відвідуючи свого сина у в’язниці, у нього склалася думка, що там багато молодих людей такими самим обвинуваченнями, а це “трагедія”.

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Чиновник вважає, що батькам молодих дівчат варто бути уважними до своїх дітей, адже через них чоловіків можуть звинуватити в зґвалтуванні.

У пості, який тепер став вірусним, подітик стверджує, що, попри свій вік, у дівчинки було “жіноче тіло”. На його думку, батьки повинні були краще контролювати свою дитину. Він вважає, що тільки так можна уникнути сімейних страждань.

Ба більше, чилійський політик щиро увірував, що якщо дівчинку зґвалтували, то карати треба і її батьків, а не тільки ґвалтівника.

Слова Рока викликали хвилю обурення серед громадян. Хоч чиновник і намагався потім виправдатися, мовляв, його слова неправильно зрозуміли.

33-річний син Івана Рока залишається під вартою в очікуванні суду.

У Чилі політик скинув провину на 12-річну дівчинку, яку зґвалтував його син

Українського дипломата оголосили у розшук

Екс-співробітника консульства України у Бєльцях (Молдова) оголосили у міжнародний розшук. Українець фігурує у справі про зґвалтування неповнолітньої.

Ще рік тому дівчина звинуватила його і ще одного чоловіка у зґвалтуванні. Тоді місцеві правоохоронці не змогли затримати його через наявність дипломатичного імунітету.

Джерело: The Sun

Фото: Depositphotos

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