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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У трьох моряків авіаносця Теодор Рузвельт виявили коронавірус

У трьох моряків на борту авіаносця Теодор Рузвельт, названого на честь 26-го президента США, виявили коронавірус.

USS Theodore Roosevelt

У чоловіків не було симптомів Covid-19. Зараз вони знаходяться на самоізоляції на борту корабля разом з людьми, з якими контактували.

Спалах захворювання на коронавірус на кораблі Теодор Рузвельт у 2020 році був найбільшим за всю історію військової справи. Понад 1 тис. моряків отримали позитивний результат на Covid-19. Один з них помер через вірус.

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Тоді 4 800 членів екіпажу відправили на берег острова Гуама на декілька тижнів самоізоляції, через що вірус не поширився та на кораблі залишилася достатня кількість моряків для подальшої роботи.

Коронавірус у Швейцарії

Міністра охорони здоров’я Швейцарії звинуватили в приховуванні звіту про поширення коронавірусу. За версією слідства, він повинен був направити цей документ в урядові органи, але не зробив цього.

З цієї причини у країні оголосили про пом’якшення протиепідемічних заходів, через що у Швейцарії кількість щоденних захворювань різко зросла втричі.

Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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