В Ізраїлі зафіксовано перший випадок викидня через коронавірус

В Ізраїлі зафіксували перший випадок викидня у вагітної пацієнтки, яка була хвора на коронавірус.
Молоду жінку з південної частини країни доправили до лікарні Ассута в Ашдоді, де лікарі діагностували у неї коронавірусну хворобу та повідомили, що саме вірус став причиною несвоєчасної смерті її плоду.
Такі випадки вкрай рідкісні, а у світі зареєстровано лише декілька.
Вагітні жінки не є більш сприйнятливими до коронавірусу, ніж інші люди. У групі ризику тільки вагітні з супутніми патологіями: цукровим діабетом, онконедугою, хронічними захворюваннями легенів, імуносупресивними станами тощо.
Коронавірус у вагітних
За даними Центру з контролю і профілактики захворювань в США, ризик смерті від коронавірусу вдвічі вищий у вагітних жінок.
Окрім того, вчені з’ясували, що серед вагітних жінок1,1% потрапили в реанімацію. Водночас серед невагітних інтенсивної терапії потребували тільки 0,4% жінок.
Джерело: The Jerusalem Post