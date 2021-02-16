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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок викидня через коронавірус

В Ізраїлі зафіксували перший випадок викидня у вагітної пацієнтки, яка була хвора на коронавірус.

Вагітність

Молоду жінку з південної частини країни доправили до лікарні Ассута в Ашдоді, де лікарі діагностували у неї коронавірусну хворобу та повідомили, що саме вірус став причиною несвоєчасної смерті її плоду.

Такі випадки вкрай рідкісні, а у світі зареєстровано лише декілька.

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Вагітні жінки не є більш сприйнятливими до коронавірусу, ніж інші люди. У групі ризику тільки вагітні з супутніми патологіями: цукровим діабетом, онконедугою, хронічними захворюваннями легенів, імуносупресивними станами тощо.

Коронавірус у вагітних

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань в США, ризик смерті від коронавірусу вдвічі вищий у вагітних жінок.

Окрім того, вчені з’ясували, що серед вагітних жінок1,1% потрапили в реанімацію. Водночас серед невагітних інтенсивної терапії потребували тільки 0,4% жінок.

Джерело: The Jerusalem Post

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