Японія викине частину вакцини Pfizer

В Японії викинуть частину вакцин від коронавірусу компанії Pfizer через брак спеціалізованих шприців.

Про це повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.

– Закупити потрібну кількість цих особливих шприців нелегко, їх по всьому світу пропонують не так багато. Зараз ми ведемо переговори з декількома виробниками, – сказав Като.

Вакцину від коронавірусу компанія Pfizer поставляє в спеціальному флаконі, розрахованому на шість доз. Водночас, щоб отримати шосту дозу, необхідний спеціальний шприц. В Японії ж застосовуються інші шприци.

Раніше в Японії планували щепити 72 млн громадян, однак через нестачу спеціальних шприців вакцину можуть отримати близько 60 млн людей.

Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії 14 лютого схвалило використання вакцини Pfizer на території країни. Вакцинація розпочнеться 17 лютого.

Насамперед вона торкнеться приблизно 4 млн медичних і соціальних працівників. У другу чергу будуть щеплені близько 36 млн осіб старше 65 років.