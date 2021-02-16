PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Японія викине частину вакцини Pfizer

В Японії викинуть частину вакцин від коронавірусу компанії Pfizer через брак спеціалізованих шприців.

вакцинація

Про це повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.

– Закупити потрібну кількість цих особливих шприців нелегко, їх по всьому світу пропонують не так багато. Зараз ми ведемо переговори з декількома виробниками, – сказав Като.

Читайте
Вакцина Pfizer знижує захворюваність на Covid-19 на 94% - ізраїльські вчені

Вакцину від коронавірусу компанія Pfizer поставляє в спеціальному флаконі, розрахованому на шість доз. Водночас, щоб отримати шосту дозу, необхідний спеціальний шприц. В Японії ж застосовуються інші шприци.

Раніше в Японії планували щепити 72 млн громадян, однак через нестачу спеціальних шприців вакцину можуть отримати близько 60 млн людей.

Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії 14 лютого схвалило використання вакцини Pfizer на території країни. Вакцинація розпочнеться 17 лютого.

Насамперед вона торкнеться приблизно 4 млн медичних і соціальних працівників. У другу чергу будуть щеплені близько 36 млн осіб старше 65 років.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка