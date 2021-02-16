Європейський Союз розгляне ще одну вакцину проти коронавірусу. Американська компанія Johnson & Johnson 16 лютого подала заявку на затвердження препарату європейському регулятору.
Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) розгляне заявку у прискореному порядку. Якщо дані щодо вакцини будуть вичерпними та надійними, висновок може бути готовий уже в березні.
Препарат Johnson & Johnson четвертий за рахунком, який розглядають у Європі. Наразі у Європейському Союзу схвалені вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca.
Pfizer подала заявку на реєстрацію вакцини в Україні
В Україні протягом кількох днів можуть зареєструвати вакцину проти коронавірусу. 16 лютого американська компанія Pfizer подала документи на реєстрацію препарату. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.