Зґвалтування у будівлі парламенту: секс-скандал в Австралії отримав продовження

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вибачився перед колишнім політичним радником Бріттані Хіггінс, яка стверджує, що вона була зґвалтована колегою у парламенті.

26-річна Хіггінс у понеділок, 15 лютого, під час інтерв’ю заявила про зґвалтування у 2019 році в будівлі парламенту. Дівчина мовчала весь цей час, бо боялася втратити престижну роботу. За її словами, вона не відчувала належної підтримки на роботі, тому вважала, що звинувачення у зґвалтуванні зіпсують їй кар’єру.

Нині правоохоронці проводять розслідування щодо звинувачень Хіггінс.

Прем’єр-міністр Моррісон зазначив, що він був вражений її заявами, і закликав переглянути корпоративну культуру у парламенті.

Що стверджує Хіггінс?

Бріттані Хіггінс, якій тоді було 24 роки, почала працювати у міністра оборонної промисловості Лінди Рейнольдс. Дівчина розповіла, що вони випивали з колегами. Наприкінці ночі один чоловік запропонував підвезти її до будинку, але замість цього він відвіз її в будівлю парламенту.

Хіггінс розповіла, що вона була п’яна і заснула, а потім прокинулася і виявила, що чоловік зґвалтував її.

– Я прокинулася в процесі зґвалтування. Я почала плакати. Я сказала йому припинити, – поділилася Хіггінс в інтерв’ю для Network Ten.

Секс із секретаркою під час Zoom-конференції

28 серпня 2020 року ЗМІ облетів скандал, який трапився із чиновником на Філіппінах.

Представник влади забув вимкнути камеру під час онлайн-конференції в Zoom, через що його колеги стали свідками того, як він займається сексом зі своєю секретаркою.