Pfizer і BioNTech виділять додатково 200 млн доз вакцини Європі

Американська компанія-виробник Pfizer і німецька компанія BioNTech виділять додаткові 200 млн доз вакцини проти Covid-19 для ЄС.

BioNTech і Pfizer уклали угоди з Європейською комісією на постачання додаткових доз препарату від коронавірусу в 27 країн Євросоюзу.

У BioNTech зазначають, що з додаткових 200 млн доз 75 нададуть вже у другій чверті 2021 року.

Натомість очільник Pfizer Альберт Бурла запевнив, що нова угода з ЄС дозволить вакцинувати щонайменше 250 млн європейців до кінця року.

Також виробники препарату наголошують, що Єврокомісія може попросити ще 100 млн доз вакцини.

На 2021 рік ЄС надали 500 млн доз і ця кількість може збільшитись до 600 млн.

Виробництво вакцини Comirnaty від Pfizer і BioNTech здійснюється на виробничих об’єктах компаній в Європі. Її ефективність становить 95%. Вона складається з двох доз, які вводять з інтервалом в 21 день.

Цю вакцину активно застосовують в Північній Америці та країнах ЄС.

Водночас уряд Великої Британії розгляне можливість надання надлишкових доз вакцини проти коронавірусу іншим країнам.

Але наразі пріоритетне завдання для держави – вакцинація дорослого населення. Тому, якщо залишаться додаткові дози препаратів, то країна готова поділитися ними.

Джерело: BioNTech