Президент США Джо Байден хоче вакцинувати всіх жителів країни до середини літа. Про це він заявив під час зустрічі з громадськістю в Мілуокі (штат Вісконсин).

– До кінця липня у нас буде понад 600 млн доз вакцини проти Covid-19 для щеплення кожного американця, – сказав Байден.

Глава держави розраховує, що до кінця травня США матиме вже 400 млн доз. На момент, коли Байден обійняв пост президента, в країні було доступно лише 50 млн.

Зараз головною проблемою імунізації в країні є брак достатньої кількості медичних працівників. Через це Джо Байден видав розпорядження про залучення колишніх лікарів та медсестер. Також відкрили достатню кількість пунктів вакцинації.

Крім того, очільник США розраховує, що ситуація в країні нормалізується вже до кінця року.

– Як сказала б моя мати, з благодаттю Божою та доброзичливістю сусідів, до наступного Різдва ми будемо жити в зовсім інших обставинах. Через рік, я думаю, буде значно менше людей, яким потрібно буде зберігати соціальну дистанцію та носити маску, – припустив президент США.

Затримка вакцинації проти Covid-19 в Україні

16 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про затримку вакцинації проти Covid-19 в Україні.

Вона розпочнеться наприкінці цього тижня чи на початку наступного. Раніше масову імунізацію збиралися розпочати в країні після 15 лютого.