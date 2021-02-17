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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Трамп назвав лідера республіканців у Сенаті насупленим політичним хакером

Колишній президент США Дональд Трамп виступив з заявою на адресу лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча МакКоннелла, який публічно заявив, що Трамп несе відповідальність за атаку на Конгрес.

Дональд Трамп

– Він (сенатор МакКоннелл, – Ред.) ніколи не робитиме того, що потрібно зробити, або того, що правильно для нашої країни. Там, де це необхідно та доречно, я підтримаю основних суперників, які сприяють нашій політиці Зробимо Америку великою знову та Америка передусім, – заявив Трамп.

Колишній глава Білого дому назвав лідера республіканців у Сенаті похмурим, насупленим і неусміхненим політичним хакером.

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Водночас Трамп заявив, якщо сенатори-республіканці збираються залишити його на посаді, вони не переможуть знову.

МакКоннелл, який багато років очолював Сенат, минулого тижня проголосував за виправдання Дональда Трампа у справі про імпічмент.

13 лютого голосування за імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу в Сенаті було провалено.

За імпічмент проголосували 57 осіб, проти – 43. Для імпічменту звинувачення повинні були підтримати 67 сенаторів, тобто дві третини.

Вперше в США процедура імпічменту щодо президента країни двічі протягом кадендції розглядалася в Сенаті, однак не знайшла підтримки у сенаторів.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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