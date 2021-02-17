Коронавірус у світі не відступає. Станом на 17 лютого коронавірус діагностували у 109 217 366 мешканців планети. За останню добу кількість хворих збільшилася на 348 150.
За період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 413 912 пацієнтів, за останню добу зафіксовано 8 251 смерті. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 27 433 718;
- Індія – 10 937 320;
- Бразилія – 9 866 710;
- Російська Федерація – 4 112 151;
- Велика Британія – 4 058 472.
Україна у рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 482 989;
- Бразилія – 239 773;
- Мексика – 174 657;
- Індія – 155 913;
- Велика Британія – 118 195.
Коронавірус в Україні
17 лютого МОЗ України повідомило про 4 286 нових випадків коронавірусу, загалом зафіксовано 1 280 904 інфікувань.
За добу від Covid-19 померли 147 пацієнтів, загальна кількість смертей становить 24 689. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.