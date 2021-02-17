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Факти / Світ
Людмила Богданова |

За добу помер 8 251 мешканець планети: коронавірус у світі 17 лютого

Коронавірус у світі не відступає. Станом на 17 лютого коронавірус діагностували у 109 217 366 мешканців планети. За останню добу кількість хворих збільшилася на 348 150.

За добу помер 8 251 мешканець планети: коронавірус у світі 17 лютого

За період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 413 912 пацієнтів, за останню добу зафіксовано 8 251 смерті. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 27 433 718;
  • Індія – 10 937 320;
  • Бразилія – 9 866 710;
  • Російська Федерація – 4 112 151;
  • Велика Британія – 4 058 472.

Україна у рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 482 989;
  • Бразилія – 239 773;
  • Мексика – 174 657;
  • Індія – 155 913;
  • Велика Британія – 118 195.
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Коронавірус в Україні

17 лютого МОЗ України повідомило про 4 286 нових випадків коронавірусу, загалом зафіксовано 1 280 904 інфікувань.

За добу від Covid-19 померли 147 пацієнтів, загальна кількість смертей становить 24 689. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Depositphotos

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