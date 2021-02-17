Коронавірус у світі не відступає. Станом на 17 лютого коронавірус діагностували у 109 217 366 мешканців планети. За останню добу кількість хворих збільшилася на 348 150.

За період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 413 912 пацієнтів, за останню добу зафіксовано 8 251 смерті. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 27 433 718;

Індія – 10 937 320;

Бразилія – 9 866 710;

Російська Федерація – 4 112 151;

Велика Британія – 4 058 472.

Україна у рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 482 989;

Бразилія – 239 773;

Мексика – 174 657;

Індія – 155 913;

Велика Британія – 118 195.

Коронавірус в Україні

17 лютого МОЗ України повідомило про 4 286 нових випадків коронавірусу, загалом зафіксовано 1 280 904 інфікувань.

За добу від Covid-19 померли 147 пацієнтів, загальна кількість смертей становить 24 689. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.