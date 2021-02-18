Володимиру Соловйову заборонили в’їзд в Латвію

Російському пропагандисту Володимиру Соловйову заборонили в’їзд на територію Латвії на невизначений термін.

Соловйова внесли до списку небажаних осіб через прославляння нацизму, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

Політик виклав одразу два пости латвійською та російською мовами.

– Для Латвії не прийнятна глорифікація нацизму в будь-якій формі, – наголосив він.

Нещодавно Володимир Соловйов порівняв російського опозиціонера Олексія Навального із Гітлером. Він також назвав Гітлера “сміливою людиною”, яка, на відміну від Навального, “не косила” від армії.

Заборона російських телеканалів в Латвії

10 лютого набуло чинності рішення Національної ради Латвії з електронних ЗМІ про припинення трансляції 16 російських телеканалів.

Таке рішення було ухвалене через те, що на території Латвії не знайшлося жодного офіційного представника цих телеканалів.

8 лютого в Латвії заборонили ретрансляцію Росія РТР на рік за мову ненависті в бік України.

Джерело: Едгар Ринкевич