В Фінляндії у лабораторії Vita виявили нову мутацію коронавірусу Covid-19.

За інформацією на сайті лабораторії, попередньо новий штам отримав назву Fin-796H – він містить ознаки як британського, так і південноафриканського варіантів.

– Одна мутація в варіанті перешкоджає надійному виявленню вірусу одним із методів, рекомендованих ВООЗ навесні минулого року, – заявив доцент кафедри клінічної мікробіології Сакарі Йокіранта.

За словами фінських фахівців, причин для паніки немає, оскільки більшістю практикованих тестів цей варіант вірусу розпізнається.

Однак в лабораторії не вказано, чи є нова мутація коронавірусу більш заразною та смертельною, як попередні штами.

Днями у Великій Британії виявили ще один штам коронавірусу. Новий варіант вірусу, відомий під назвою В1525, досліджується вченими університету Единбургу, які стверджують, що виявили його у геномах з 10 країн, серед яких: Данія, США та Австралія.

Наразі цей штам коронавірусу був виявлений у 32 осіб.

Джерело: Vita