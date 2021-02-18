В Фінляндії у лабораторії Vita виявили нову мутацію коронавірусу Covid-19.
За інформацією на сайті лабораторії, попередньо новий штам отримав назву Fin-796H – він містить ознаки як британського, так і південноафриканського варіантів.
– Одна мутація в варіанті перешкоджає надійному виявленню вірусу одним із методів, рекомендованих ВООЗ навесні минулого року, – заявив доцент кафедри клінічної мікробіології Сакарі Йокіранта.
За словами фінських фахівців, причин для паніки немає, оскільки більшістю практикованих тестів цей варіант вірусу розпізнається.
Однак в лабораторії не вказано, чи є нова мутація коронавірусу більш заразною та смертельною, як попередні штами.
Днями у Великій Британії виявили ще один штам коронавірусу. Новий варіант вірусу, відомий під назвою В1525, досліджується вченими університету Единбургу, які стверджують, що виявили його у геномах з 10 країн, серед яких: Данія, США та Австралія.
Наразі цей штам коронавірусу був виявлений у 32 осіб.
Джерело: Vita