Міністерство національної безпеки США (DHS) за останні декілька тижнів вилучило понад 11 млн фальшивих медичних масок N95, які були призначені для працівників, які працюють з хворими на коронавірус.

Партії захистних масок вилучили за допомогою проведення низки операцій у п’ятьох штатах.

Секретар DHS Алехандро Майоркас повідомив, що наступними тижнями очікується ще більше заходів правозастосування. Посадовці заявляють, що очікується відкриття кримінальних проваджень, та підкреслили небезпеку шахрайських захисних засобів.

Окрім того у Міністерстві національної безпеки США наголосили, що це була остання перемога у довготривалій битві проти шахрайських спроб отримати прибуток від пандемії коронавірусу.

Шахрайство в Україні

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