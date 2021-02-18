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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У США вилучили понад 11 млн фальшивих медичних масок, призначених для лікарів

Міністерство національної безпеки США (DHS) за останні декілька тижнів вилучило понад 11 млн фальшивих медичних масок N95, які були призначені для працівників, які працюють з хворими на коронавірус.

люди в масках

Партії захистних масок вилучили за допомогою проведення низки операцій у п’ятьох штатах.

Секретар DHS Алехандро Майоркас повідомив, що наступними тижнями очікується ще більше заходів правозастосування. Посадовці заявляють, що очікується відкриття кримінальних проваджень, та підкреслили небезпеку шахрайських захисних засобів.

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Окрім того у Міністерстві національної безпеки США наголосили, що це була остання перемога у довготривалій битві проти шахрайських спроб отримати прибуток від пандемії коронавірусу.

Шахрайство в Україні

У Києві затримали чоловіка, який продавав негативні тести на коронавірус.

Житель Дарницького району за 500 грн підробляв довідки про тестування на Covid-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для виїзду за кордон.

Документи киянин виготовляв іноземними мовами. Замовники мали сплатити кошти після отримання довідки поштою.

Джерело: The Washington Post

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