Станом на 18 лютого коронавірус у світі виявили у 109 594 835 жителів планети. За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 377 469 людей.

За період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 424 060 пацієнтів, за добу зафіксували 10 148 нових летальних випадків.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 27 491 574;

Індія – 10 950 201;

Бразилія – ​​9 921 981;

Російська Федерація – 4 125 598;

Велика Британія – 4 071 189.

Україна в рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 484 379;

Бразилія – ​​240 940;

Мексика – 175 986;

Індія – 156 014;

Велика Британія – 118 933.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 лютого 2021 року в Україні виявили 1 287 141 випадок коронавірусу.

В Україні погіршується епідемічна ситуація. За останню добу зафіксували 6 237 нових випадків захворювання небезпечним вірусом.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ