Станом на 18 лютого коронавірус у світі виявили у 109 594 835 жителів планети. За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 377 469 людей.
За період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 424 060 пацієнтів, за добу зафіксували 10 148 нових летальних випадків.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 27 491 574;
- Індія – 10 950 201;
- Бразилія – 9 921 981;
- Російська Федерація – 4 125 598;
- Велика Британія – 4 071 189.
Україна в рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 484 379;
- Бразилія – 240 940;
- Мексика – 175 986;
- Індія – 156 014;
- Велика Британія – 118 933.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 18 лютого 2021 року в Україні виявили 1 287 141 випадок коронавірусу.
В Україні погіршується епідемічна ситуація. За останню добу зафіксували 6 237 нових випадків захворювання небезпечним вірусом.
Детальніше про статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ