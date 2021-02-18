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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

За добу померли понад 10 тис. людей: коронавірус у світі 18 лютого

Станом на 18 лютого коронавірус у світі виявили у 109 594 835 жителів планети. За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 377 469 людей.

коронавірус

За період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 424 060 пацієнтів, за добу зафіксували 10 148 нових летальних випадків.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 27 491 574;
  • Індія – 10 950 201;
  • Бразилія – ​​9 921 981;
  • Російська Федерація – 4 125 598;
  • Велика Британія – 4 071 189.

Україна в рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

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Адаптивний карантин в Україні та фальшиві маски в США: коронавірус 18 лютого

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 484 379;
  • Бразилія – ​​240 940;
  • Мексика – 175 986;
  • Індія – 156 014;
  • Велика Британія – 118 933.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 лютого 2021 року в Україні виявили 1 287 141 випадок коронавірусу.

В Україні погіршується епідемічна ситуація. За останню добу зафіксували 6 237 нових випадків захворювання небезпечним вірусом.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

ДжерелоВООЗ

Фото: Depositphotos

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