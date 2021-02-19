Наприкінці тижня вартість біткоїна знову зросла і перевищила $53 тис. Такі дані оприлюднив портал CoinDesk.

Хоча ще два дні тому, вранці 17 лютого, криптовалюта торгувалася на рівні $51 тис. Вартість біткоїна почала стрімко зростати приблизно з 8 лютого, коли компанія Ілона Маска Tesla, яка займається виробництвом електромобілів, повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у криптовалюту.

Позитивно вплинуло на зростання й те, що Tesla планує почати приймати криптовалюту як оплату за свої товари.

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На початку року різкий стрибок вартості біткоїна фіксували, коли у січні Палата представників США оголосила імпічмент колишньому президенту Штатів Дональду Трампу. Тоді на тлі цієї новини вартість біткоїна була на рівні $38,7 тис.

Водночас сам Ілон Маск заявив, що електронна валюта не набагато краща, ніж готівка. Також він прокоментував інвестиції компанії Tesla в біткоїн і зазначив, що рішення не залежать прямо від його думки.