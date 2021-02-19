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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Малоймовірно, що коронавірус завезли до Китаю з іншої країни – ВООЗ

У ВООЗ повідомили: малоймовірно, що коронавірус могли завезти до Китаю з іншої країни у заморожених продуктах чи в якийсь інший спосіб.

коронавірус китай

За словами голови групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я Пітера Бен Ембарека, в КНР були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни у 2019 році, коли у світі не фіксували Covid-19 у жодному місці.

 – Ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування – це не та версія, на якій ми фокусуємося, – зазначив Ембарек.

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Також він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м’ясо місцевої худоби.

ВООЗ про коронавірус

Члени місії Всесвітньої організації охорони здоров’я, які досліджували виникнення коронавірусу у китайському місті Ухань у грудні 2019 року, виявили, що масштаб пандемії міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

Джерело: ВООЗ

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