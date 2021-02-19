Керівники компаній Facebook, Twitter та Google нададуть свідчення у справі про дезінформацію у мережі. Слухання пройдуть у Комітеті Палати представників США з енергетики та торгівлі.
На слуханнях будуть присутні керівник Facebook Марк Цукерберг, очільник Twitter Джек Дорсі та гендиректор Google Сундар Пічаї.
– Занадто довго великі технологічні компанії не визнавали роль, яку вони відіграли у поширенні заздалегідь неправдивої інформації для своєї онлайн-аудиторії, – зазначають представники Комітету.
Керівників заслухають 25 березня 2021 року у дистанційному режимі.
Під час зустрічі торкнуться тем поширення у мережі неправдивої інформації про коронавірус та під час президентських виборів у США.
Штрафи для Facebook
У лютому 2021 року антимонопольний регулятор Італії оштрафував компанію Facebook на €7 млн.
Заходи запровадили за використання недобросовісних практик.
Детальніше про обмеження для Facebook читайте на Фактах ICTV.
Джерело: The Hill