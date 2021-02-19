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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Очільників Facebook, Twitter та Google заслухають у справі про дезінформацію

Керівники компаній Facebook, Twitter та Google нададуть свідчення у справі про дезінформацію у мережі. Слухання пройдуть у Комітеті Палати представників США з енергетики та торгівлі.

Facebook

На слуханнях будуть присутні керівник Facebook Марк Цукерберг, очільник Twitter Джек Дорсі та гендиректор Google Сундар Пічаї.

– Занадто довго великі технологічні компанії не визнавали роль, яку вони відіграли у поширенні заздалегідь неправдивої інформації для своєї онлайн-аудиторії, – зазначають представники Комітету.

Керівників заслухають 25 березня 2021 року у дистанційному режимі.

Під час зустрічі торкнуться тем поширення у мережі неправдивої інформації про коронавірус та під час президентських виборів у США.

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Штрафи для Facebook

У лютому 2021 року антимонопольний регулятор Італії оштрафував компанію Facebook на €7 млн.

Заходи запровадили за використання недобросовісних практик.

Детальніше про обмеження для Facebook читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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