Pfizer почала досліджувати Covid-вакцину на вагітних

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech досліджують ефективність та безпеку своєї вакцини від коронавірусу для вагітних жінок.

Перші учасниці вже зробили щеплення. У дослідженні братимуть участь 4 тис. вагітних жінок з США, Канади, Аргентини, Бразилії, Чилі, Мозамбіку, Південної Африки, Великобританії та Іспанії у віці від 18 років. Імунізацію проводять на 24-34 тижнях вагітності.

Кожна жінка братиме участь у дослідженні від 7 до 10 місяців. Індивідуальні терміни залежать від того, що саме отримала дівчина – вакцину або плацебо.

Жінки, які спочатку отримали плацебо, пізніше повинні будуть вакцинуватися під час дослідження. Також діти, які народяться, перебуватимуть під наглядом до шестимісячного віку.

До кінця 2021 року компанії Pfizer та BioNTech планують почати дослідження Covid-вакцини у дітей у віці до 11 років. Компанії також хочуть досліджувати дію Covid-вакцини у людей з ослабленою імунною системою.

Вакцинація в Україні

До кінця цього тижня Україна повинна отримати першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca, яку замовили в Індії. У країну повинні прибути 500 тис. доз.

Водночас постачання вакцини від фармацевтичної компанії Pfizer в рамках ініціативи COVAX переносять на кінець лютого. Україна розраховує на постачання 117 тис. доз вакцини цієї фірми.

Джерело: BioNTech