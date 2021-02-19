19 лютого у світі на коронавірус захворіли вже 109 997 288 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 384 448 інфікованих.

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 435 145 пацієнтів. За добу зафіксували 10 471 нових летальних випадків.

Список країн з найбільшою кількістю хворих:

США – 27 560 643 (+69 069);

Індія – 10 963 394 (+13 193);

Бразилія – 9 978 747 (+56 766);

Росія – 4 139 031 (+13 433);

Велика Британія – 4 083 246 (+12 057).

Україна в рейтингу поширення коронавірусу посідає 17 місце.

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 486 970. За минулу добу помер ще 2 591 хворий.

У Бразилії від початку пандемії померли 242 090 людей, в Індії – 156 111. На третьому місці за рівнем летальності від коронавірусу опинилася Велика Британія – тут 119 387 смертей.

В Італії від початку пандемії померли 94 887 хворих, а п’ятірку антилідерів замикає Франція з 82 959 летальними випадками.

Коронавірус в Україні

Тим часом ситуація з Covid-19 в Україні не покращується. Так, в країні вже два дні поспіль фіксують понад 6 тис. хворих.

Зокрема, 19 лютого коронавірус в Україні підтвердили у 6 531 людини, загальна кількість інфікованих становить 1 293 672.

За останню добу померло від ускладнень ще 120 людей, за час пандемії – 24 972. Одужало 5 857 громадян, загалом – 1 139 977.

Джерело: ВООЗ