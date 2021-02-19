США страждають від снігового шторму: кількість загиблих зросла до 36

Внаслідок аномального похолодання та снігового шторму в США загинуло щонайменше 36 людей.

Найбільше смертей сталося через дуже сильну ожеледицю на дорогах, збільшилась кількість ДТП.

На другому місці – отруєння чадним газом. У спробі зігрітися люди використовували свої авто або генератори, які і стали джерелом отруйної речовини.

У місті Х’юстон знайшли мертву жінку і її дитину, вони завели машину в гаражі, зачинили двері та вікна, щоб зігрітися, і задихнулись чадним газом.

Ще шестеро американців померли від переохолодження в дорозі.

Найбільше людей загинуло в Техасі, адже він найбільше постраждав від снігового шторму. У штатах Міссісіпі і Луїзіана більше 172 тис. і 129 тис. людей залишились без електрики.

Негода в Америці

15 лютого розпочався справжній крижаний шторм у США, дерева ламались від ваги обледенілих гілок, а важливі дороги виявились заблоковані.

Більше ніж 270 тис. американців залишились без електрики, в штаті Орегона ввели надзвичайний стан.