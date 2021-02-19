PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

США страждають від снігового шторму: кількість загиблих зросла до 36

Внаслідок аномального похолодання та снігового шторму в США загинуло щонайменше 36 людей.

США страждають від снігового шторму: кількість загиблих зросла до 36

Найбільше смертей сталося через дуже сильну ожеледицю на дорогах, збільшилась кількість ДТП.

На другому місці – отруєння чадним газом. У спробі зігрітися люди використовували свої авто або генератори, які і стали джерелом отруйної речовини.

Читайте
Понад 20 загиблих та удар по вакцинації від Covid-19 - негода в США

У місті Х’юстон знайшли мертву жінку і її дитину, вони завели машину в гаражі, зачинили двері та вікна, щоб зігрітися, і задихнулись чадним газом.

Ще шестеро американців померли від переохолодження в дорозі.

Найбільше людей загинуло в Техасі, адже він найбільше постраждав від снігового шторму. У штатах Міссісіпі і Луїзіана більше 172 тис. і 129 тис. людей залишились без електрики.

Негода в Америці 

15 лютого розпочався справжній крижаний шторм у США, дерева ламались від ваги обледенілих гілок, а важливі дороги виявились заблоковані.

Більше ніж 270 тис. американців залишились без електрики, в штаті Орегона ввели надзвичайний стан.

Джерело: AP

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка