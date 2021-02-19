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Факти / Світ
Людмила Богданова |

США та Велика Британія ввели санкції проти білоруських чиновників

США та Велика Британія запровадили санкції проти низки білоруських чиновників. Державний департамент США заборонив в’їзд цим особам, а у Британії обіцяють заморозити їхні активи.

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Державний департамент США оголосив про санкції проти 43 громадян Білорусі. Це правоохоронці, які проводили затримання учасників мирних мітингів, керівники правоохоронних органів, судді, які оголошували вироки, працівники університетів тощо.

Велика Британія розширила санкційний список, додавши імена 27 осіб. До переліку увійшли генеральний прокурор Білорусі, міністр інформації, суддя, керівники департаментів поліції, очільник телерадіокомпанії тощо.

Якщо британська сторона виявить у країні активи цих людей, вони будуть заблокованими.

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Ув’язнення за трансляцію акцій протесту

Напередодні у Білорусі засудили двох журналісток. Вони проведуть до двох років у колонії. Причиною ув’язнення став прямий ефір, які представниці телеканалу вели з місця акцій протесту.

Джерело: Державний департамент США, Управління фінансових санкцій Великої Британії 

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