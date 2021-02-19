Туреччина засудила Росію за затримання кримських татар

Туреччина висловила стурбованість щодо затримань, які відбулися у Криму 17 лютого, та заявила, що продовжуватиме підтримувати кримських татар.

У відповідній заяв МЗС Туреччини зазначається, що країна засуджує подібні дії щодо кримськотатарського народу.

– Ми стурбовані рейдами та затриманнями, які відбулись у Криму. Ми закликаємо припинити таку практику проти кримських татар, які становлять невіддільну частину Кримського півострова, – повідомляють у МЗС.

Окрім того у Міністерстві закордонних справ Туреччини нагадали про незмінність позиції країни щодо окупації півострова Росією та невизнання законності таких дій.

Обшуки та затримання у Криму

В окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки Російської Федерації прийшла з обшуками в будинки кримських татар. Наразі відомо про мінімум п’ять обшуків.

За інформацією глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, обшуки почалися о 04.00 і тривали весь день.

Внаслідок таких дій суд в окупованому Криму заарештував шістьох активістів за підозрою в “участі в організації Хізб ут-Тахрір”.

Джерело: МЗС Туреччини