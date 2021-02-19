PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Польщі розповіли, коли зможуть перепродати Україні вакцину від коронавірусу

Представники влади Польщі розповіли, коли планують перепродати Україні обіцяні партії вакцини проти коронавірусу.

Вакцина

За словами заступника очільника Міністерства охорони здоров’я країни Томаша Мілковського, це відбудеться тоді, коли компанії припинять затримувати постачання до самої Польщі.

– Ще не визначено конкретний термін перепродажу цих доз. Були очікування, що це відбудеться у квітні, – зазначив Томаш Мілковський.

У межах цього постачання Польща повинна отримати 20 млн доз вакцини від коронавірусу від компанії AstraZeneca, 16 млн з них використають для імунізації власного населення, 4 млн – перепродадуть до України, Грузії та Албанії.

Вакцина проти коронавірусу

У лютому 2021 року у Польщі повідомили, що найближчим часом вона зможе перепродати Україні вакцину проти коронавірусу.

Читайте
Імунізація від Covid-19: Степанов вирушив до Індії домовлятися про вакцини

Йдеться про 1,2 млн доз речовини від AstraZeneca.

Детальніше про вакцини проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Onet.pl

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка