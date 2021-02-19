Представники влади Польщі розповіли, коли планують перепродати Україні обіцяні партії вакцини проти коронавірусу.

За словами заступника очільника Міністерства охорони здоров’я країни Томаша Мілковського, це відбудеться тоді, коли компанії припинять затримувати постачання до самої Польщі.

– Ще не визначено конкретний термін перепродажу цих доз. Були очікування, що це відбудеться у квітні, – зазначив Томаш Мілковський.

У межах цього постачання Польща повинна отримати 20 млн доз вакцини від коронавірусу від компанії AstraZeneca, 16 млн з них використають для імунізації власного населення, 4 млн – перепродадуть до України, Грузії та Албанії.

Вакцина проти коронавірусу

У лютому 2021 року у Польщі повідомили, що найближчим часом вона зможе перепродати Україні вакцину проти коронавірусу.

Йдеться про 1,2 млн доз речовини від AstraZeneca.

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Джерело: Onet.pl