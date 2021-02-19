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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

В Японії виявили понад 90 випадків нового штаму Covid-19

В Японії зафіксували понад 90 випадків нового штаму коронавірусу.

В Японії виявили понад 90 випадків нового штаму Covid-19

Зокрема 91 випадок виявили у регіоні Канто на сході Японії та два випадки – в аеропорту країни.

За даними Національного інституту інфекційних захворювань, найімовірніше новий штам виник за кордоном. Однак цей вид відрізняється від інших, які періодично виявляли в Японії.

Він має мутацію E484K у білку вірусу, який може підірвати ефективність вакцин. Це може ускладнити подолання третьої хвилі пандемії в країні.

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Станом на 19 лютого в Японії зареєстрували понад 420 тис. випадків Covid-19, зокрема через вірус загинули понад 7 тис. людей.

Коронавірус в Україні

19 лютого 2021 року в Україні підтвердили 1 293 672 випадків захворювання на Covid-19. Ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою, за добу захворіла 6 531 особа.

За останню добу від вірусу загинули ще 120 людей, за весь час пандемії померли 24 972 осіб. Одужали 5 857 громадян, загалом 1 139 977 людей змогли перемогти захворювання.

Джерело: Reuters

Фото: Pixabay

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