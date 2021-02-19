Сполучені Штати Америки вдвічі збільшать видатки на підтримку вакцинації у світі. Країна виділить $4 млрд на міжнародну ініціативу щодо справедливого розподілу вакцини Covax. Раніше планувалося виділення лише $2 млрд.

– Коронавірус показав нам, що жодна нація не може діяти сама перед обличчям пандемії. Сьогодні президент Байден вживає заходів для підтримки найуразливіших країн світу та захисту американців від Covid-19, – йдеться у повідомлені Білого дому.

Додаткові $2 млрд влада США виділить протягом 2021-2022 років, кошти послужать розширенню охоплення Covax. Однак транш пройде за умови виконання донорських зобов’язань та постачання перших доз вакцини до бідних країн.

Коронавірус у США

У США – одна з найскладніших ситуацій з поширення коронавірусу. Загалом у країні виявили 27 491 574 випадків зараження. За час пандемії від Covid-19 померло понад 484 тис. американців.

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