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Факти / Світ
Людмила Богданова |

За день понад 160 тис. щеплень: Польща вакцинувала 2,5 млн громадян

У Польщі зробили щеплення від коронавірусу уже 2,5 млн громадян. Протягом 18 лютого було зроблено найбільше ін’єкцій – понад 160 тис.

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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський. Станом на 18 лютого 862 тис. поляків вже пройшли другий етап вакцинації, отримавши додаткову дозу препарату.

Масова вакцинація населення розпочалася у країні наприкінці 2020 року. Громадяни отримують щеплення добровільно та безкоштовно.

Польща використовує препарати п’яти виробників. Загалом країна закупила понад 90 млн доз речовини.

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Польща перепродасть Україні вакцину

Польща планує продати Україні вакцину AstraZeneca, йдеться про постачання 1,2 млн доз препарату. Польща отримає 20 млн доз речовини, більшу частину з яких використає для власних потреб.

4 млн доз розділять між Україною, Грузією та Албанією.

Фото: Dreamstime

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