У Польщі зробили щеплення від коронавірусу уже 2,5 млн громадян. Протягом 18 лютого було зроблено найбільше ін’єкцій – понад 160 тис.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський. Станом на 18 лютого 862 тис. поляків вже пройшли другий етап вакцинації, отримавши додаткову дозу препарату.

Масова вакцинація населення розпочалася у країні наприкінці 2020 року. Громадяни отримують щеплення добровільно та безкоштовно.

Польща використовує препарати п’яти виробників. Загалом країна закупила понад 90 млн доз речовини.

????Dziś (na g 20) przekroczyliśmy 160 tys szczepień dziennie. Łącznie ponad 2,5 mln szczepień – w tym drugą dawkę otrzymało już 862 tys. #szczepimysie pic.twitter.com/MGV5Li5h61 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) February 18, 2021

Польща перепродасть Україні вакцину

Польща планує продати Україні вакцину AstraZeneca, йдеться про постачання 1,2 млн доз препарату. Польща отримає 20 млн доз речовини, більшу частину з яких використає для власних потреб.

4 млн доз розділять між Україною, Грузією та Албанією.