В Івано-Франківській області розгортають блокпости через складну епідеміологічну ситуацію. Таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій.

На карантинних пунктах медики перевірятимуть стан здоров’я та мірятимуть температуру громадянам, які подорожують. У разі виявлення ознак захворювання, їх відправлятимуть до лікарень.

Усього на Прикарпатті утворять 16 карантинних постів. Більшість із них працюватимуть з 6.00 до 21.00, п’ять пунктів будуть цілодобовими.

У Великій Британії чиновників закликають негайно передати вакцину країнам, що розвиваються, а не чекати, поки з’явиться надлишок. Таке прохання озвучила нова очільниця Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала.

В Ірландії повідомили про три випадки бразильського варіанту Covid-19. Ці факти безпосередньо пов’язані з нещодавніми поїздками до цієї країни.

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В Аргентині міністр охорони здоров’я Аргентини Гінес Гонсалес Гарсія подав у відставку через звинувачення в неправильному розподілі вакцин. Покинути пост міністра попросив президент країни Альберто Фернандес.

Скандал через розподіл вакцин в Аргентині розгорівся після заяви журналіста Орасіо Вербітскі в ефірі однієї із радіостанцій. Чоловік повідомив, що отримав щеплення від коронавірусу без черги завдяки міністру охорони здоров’я.

У США до 21 березня продовжили закриття сухопутних кордонів із Канадою та Мексикою для необов’язкових подорожей.

У Франції готуються до подальших обмежень через збільшення показників смертності. Заходів для стримування хвороби потребують Ніцца та прилеглий регіон.

Кількість хворих на Covid-19

Станом на 20 лютого в Україні зафіксовано 1 299 967 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 6 295 осіб, зокрема 223 медичні працівники та 429 дітей.

Кількість смертей за день збільшилася на 73, загалом за період пандемії зареєстровано 25 045 летальних випадків.

Протягом минулої доби було проведено 67 017 тестувань, госпіталізація знадобилася 2 225 пацієнтам. Водночас вилікуватися вдалося уже 1 144 516 українцям, за останню добу одужали 4 539 людей.

Детальніше про коронавірус в Україні 20 лютого читайте в матеріалі Фактів ICTV.