Через снігову бурю у США загинули майже 60 людей

У США загинули майже 60 осіб через сильні морози та крижану бурю.

Найбільше жертв у Техасі. Влада США побоюється того, що кількість загиблих людей може збільшитися.

Причинами смерті стали отруєння чадним газом, ДТП на дорогах, домашні пожежі та сильне переохолодження організму.

Через сильну крижану бурю в багатьох районах Техасу в будинках відключили електрику. Також в деяких місцевостях прорвало труби, через що сотні тисяч людей залишилися без доступу до води.

Нині без світла залишилися близько 150 тис. жителів США, з проблемами з водопостачанням зіткнулися 14 млн місцевих жителів Техасу.

Президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха. Це може допомогти направити федеральне фінансування на ліквідацію наслідків негоди у країні.

Крижаний шторм в США

У США розпочався зимовий шторм, через який у понад 270 тис. Жителів штату Орегон немає електрики.

Температура в країні досягла позначки до -35 градусів. Багато штатів відкрили утеплені приміщення, щоб допомогти бездомним жителям впоратися з холодом.

Багато дерев зламалися через вагу покритого льоду і впали на електролінії, заблокувавши кілька доріг в Орегоні. Негода у США створила небезпечні умови для пересування по штатам, в деяких штатах зупинили автобусні перевезення.

Фото: Clypian