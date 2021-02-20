Президент США Джо Байден після подолання пандемії коронавірусу хоче припинити поширення раку.

– Як тільки ми переможемо Covid-19, зробимо все можливе, щоб покінчити з раком, – сказав Байден під час огляду заводу з виробництва вакцин Pfizer у Мічигані.

За його словами, онкологічні захворювання є другою причиною смертності в США після серцево-судинних захворювань.

Байден обіцяє об’єднати провідних науковців країни для передових досліджень раку та інших захворювань.

У 2015 році син Джо Байдена Бо помер від раку мозку. Йому було 46.

Лікування раку в Україні

У 2021 році Міністерство охорони здоров’я розробить протоколи та стандарти лікування раку в Україні.

Відомство працюватиме над протоколами щодо лікування раку легень, молочної залози, шлунку та лімфоми.

Спільно з громадськими організаціями МОЗ планує створити комунікаційний план із профілактики захворювань.

Джерело: FoxNews