Президент США Джо Байден після подолання пандемії коронавірусу хоче припинити поширення раку.
– Як тільки ми переможемо Covid-19, зробимо все можливе, щоб покінчити з раком, – сказав Байден під час огляду заводу з виробництва вакцин Pfizer у Мічигані.
За його словами, онкологічні захворювання є другою причиною смертності в США після серцево-судинних захворювань.
Байден обіцяє об’єднати провідних науковців країни для передових досліджень раку та інших захворювань.
У 2015 році син Джо Байдена Бо помер від раку мозку. Йому було 46.
Лікування раку в Україні
У 2021 році Міністерство охорони здоров’я розробить протоколи та стандарти лікування раку в Україні.
Відомство працюватиме над протоколами щодо лікування раку легень, молочної залози, шлунку та лімфоми.
Спільно з громадськими організаціями МОЗ планує створити комунікаційний план із профілактики захворювань.
Джерело: FoxNews