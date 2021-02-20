Станом на 20 лютого коронавірус у світі виявили у 110 384 747 жителів планети.

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 381 841 людину.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 446 008 пацієнтів, за добу зафіксували 10 715 нових летальних випадків.

Україна у світовому рейтингу поширення хвороби займає 16 місце. За останню добу Україна піднялася на одне місце вгору в списку за кількістю випадків захворювання на коронавірус – ще вчора країна була на 17 місці.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 27 628 834;

Індія – 10 997 387;

Бразилія – ​​10 030 626;

Російська Федерація – 4 151 984;

Велика Британія – 4 095 273.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 489 351;

Бразилія – ​​243 457;

Мексика – 178 108;

Індія – 156 212;

Велика Британія – 119 920.

Коронавірус в Україні

Станом на 20 лютого в Україні зафіксували 1 299 967 випадків захворювання Covid-19. За останню добу на території країни захворіли 6 295 осіб, зокрема 223 медичних працівників та 429 дітей. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого.

Кількість смертей за день збільшилася на 73, загалом за період пандемії зареєстрували 25 045 летальних випадків.

Упродовж минулої доби провели 67 017 тестів, 2 225 пацієнтів госпіталізували до лікарень. Водночас вже 1 144 516 українців вилікувалися від страшного вірусу, за останню добу хворобу подолали 4 539 осіб.