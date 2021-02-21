У Великій Британії хочуть зробити щеплення проти коронавірусу кожному дорослому громадянину країни. Місцева влада хоче зробити це до кінця липня 2021 року.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.

– Ми будемо прагнути запропонувати щеплення кожному дорослому до кінця липня, допомагаючи найбільш вразливим верствам населення, – заявив Борис Джонсон.

Йдеться поки про імунізацію першою дозою вакцини проти коронавірусу. Водночас людям старше 50 років першу дозу речовини хочуть ввести до 15 квітня 2021 року.

Також у Великій Британії планують послаблювати карантинні обмеження.

Коронавірус у Великій Британії

Через появу у Великій Британії нового штаму коронавірусу у країні значно погіршилася епідситуація.

У країні почали фіксувати більшу кількість нових хворих і більше смертей.

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