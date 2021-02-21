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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Через пандемію Covid-19 борг Іспанії досягнув найвищого рівня за 100 років

В Іспанії через пандемію коронавірусу значно зріс зовнішній борг, нині його рівень – найвищий за останнє сторіччя.

Євро

Протягом 2020 року заборгованість країни збільшилася на €112 438 млн. Ця сума дорівнює кількості грошей, яку Іспанія щорічно виділяє на виплати пенсій.

Співвідношення боргу держави до обсягу іспанської економіки зросло з 95,5% ВВП у 2019 році до 117,1% наприкінці 2020 року.

Такою ж складною ситуація у країні була у 1902 році, коли співвідношення боргу країни до ВВП досягло 123,6%.

Нині збільшенню боргу посприяли заходи з боротьби з коронавірусом, які ухвалила місцева влада.

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Економічна ситуація у світі

Через пандемію коронавірусу економічна ситуація загострилася не лише в Іспанії, але й в інших країнах світу.

Наприклад, економіка Великої Британії впала до історичного мінімуму.

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Джерело: Euractiv

Фото: Dreamstime

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