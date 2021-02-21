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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Маски доведеться носити і в 2022 році – вчені з США

Необхідність носити захисні маски в громадських місцях може залишитися для американців у 2022 році. Але такого розвитку подій можна уникнути.

люди в масках

Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Він зазначив, що позитивно на цю ситуацію може вплинути суттєве зниження захворюваності на коронавірус та вакцинація від хвороби абсолютної більшості жителів США.

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Завдяки цьому американці зможуть раніше перестати носити маски.

Однак Фаучі не зміг назвати терміни повернення до нормального життя, оскільки на це впливають багато факторів, розвиток і поведінка, яку не можна передбачити.

Коронавірус у світі

Коронавірус продовжує поширюватися світом. За даними ВООЗ, станом на 21 лютого у світі зафіксували 110,6 млн випадків зараження Covid-19.

Від ускладнень, які спричинила хвороба, померли 2,4 млн. Водночас ситуація із захворюваність в Україні покращується.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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