PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Мати Роналдіньо померла від коронавірусу

Мати екс-нападника Барселони і збірної Бразилії Роналдіньо Мігеліна Елої Дос Сантос померла від коронавірусу.

Роналдиньо

Жінка захворіла на Covid-19 ще у грудні 2020 року.

Тоді її помістили до відділення інтенсивної терапії, де вона проходила лікування. Однак лікарям не вдалося врятувати її життя.

Сам Роналдіньо відреагував на трагічну подію, встановивши чорний аватар на своїй офіційній сторінці у Тwitter.

Водночас він поки жодним чином не прокоментував смерть матері.

Арешт Роналдіньо

У серпні 2020 року колишню зірку футболу Бразилії Роналдіньо відпустили з-під арешту.

Читайте
В Іспанії через коронавірус помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія

Екс-футболіст п’ять місяців був ув’язнений за підроблення паспорта.

Детальніше про особисте життя та діяльність Роналдіньо читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Diario Olé

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору