Мати екс-нападника Барселони і збірної Бразилії Роналдіньо Мігеліна Елої Дос Сантос померла від коронавірусу.

Жінка захворіла на Covid-19 ще у грудні 2020 року.

Тоді її помістили до відділення інтенсивної терапії, де вона проходила лікування. Однак лікарям не вдалося врятувати її життя.

Сам Роналдіньо відреагував на трагічну подію, встановивши чорний аватар на своїй офіційній сторінці у Тwitter.

Водночас він поки жодним чином не прокоментував смерть матері.

???????????????? Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19. Te bancamos siempre, crack???? pic.twitter.com/aBfrSY8NJ7 — Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021

Арешт Роналдіньо

У серпні 2020 року колишню зірку футболу Бразилії Роналдіньо відпустили з-під арешту.

Екс-футболіст п’ять місяців був ув’язнений за підроблення паспорта.

Детальніше про особисте життя та діяльність Роналдіньо читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Diario Olé