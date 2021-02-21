Австралія, яка раніше заявляла, що не поспішатиме зі схваленням вакцин та імунізацією населення від коронавірусу, розпочала масову вакцинацію.
У країні розпочали робити щеплення 21 лютого 2021 року, вакцинація проводиться речовиною від компанії Pfizer.
Першій укол вже зробили 84-річній австралійці Джейн Малісяк, яка пережила Другу світову війну.
Серед перших щеплення зробили прем’єр-міністру країни Скотту Моррісону і головному санітарному лікарю Полу Келлі.
Вакцинація проти коронавірусу
З грудня 2020 року у світі триває процес вакцинації населення від коронавірусу. Тоді Австралія заявляла, що не поспішатиме з цим процесом, адже у країні не така напружена ситуація з вірусом, як в інших державах.
В Україні ж поки лише очікують на перші постачання речовини. Імунізація населення повинна розпочатися наприкінці лютого 2021 року.
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