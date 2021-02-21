Коронавірус продовжує поширюватися світом. За даними ВООЗ, станом на 21 лютого у світі зафіксували 110,6 млн випадків зараження Covid-19. Від ускладнень, які спричинила хвороба, померли 2,4 млн. Водночас ситуація із захворюваність в Україні покращується.

Факти ICTV підготували головні новини про коронавірус за 21 лютого.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 лютого 2021 року в Україні виявили 1 304 456 випадків коронавірусу. За добу зафіксували 4 489 нових випадків.

Померло 58 людей, за час пандемії – 25 103. Одужало за день 1 557 пацієнтів, загалом – 1 146 073.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов домовився про постачання 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу Covishield з Індії. Таким чином Україна стане однією з перших країн, яка отримає індійську вакцину.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю захворюваності на Covid-19 залишаються США (27,7 млн), Індія (10,9 млн), Бразилія (10 млн), Російська Федерація (4,1 млн) та Велика Британія (4 млн).

Австралія розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. Імунізацію проводять речовиною від компанії Pfizer. Першій укол вже зробили 84-річній австралійці Джейн Малісяк, яка пережила Другу світову війну.

У Великій Британії хочуть зробити щеплення проти коронавірусу кожному дорослому громадянину країни. Місцева влада хоче зробити це до кінця липня 2021 року. Також у Великій Британії планують послаблювати карантинні обмеження.

У Чорногорії розпочали вакцинацію населення російським препаратом Супутник V. Першим вакцинували 66-річного жителя будинку для літніх людей.

У Швеції виявили перший випадок інфікування мутованим бразильським штамом коронавірусу. Заразились чотири людини.

Мер французького міста Ніцци Крістіан Естрозі заявив про необхідність введення локдауну у цьому районі на вихідні. Він вважає, що це допоможе зупинити потік відвідувачів і приборкати різкий сплеск коронавірусної інфекції.

Вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech здатна не тільки захищати від коронавірусу, а також запобігати його передачі.