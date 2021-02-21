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Анастасія Дячкіна |

Яка область в Україні одна з перших отримає вакцину проти коронавірусу

Чернігівська область одна з перших отримає вакцини для щеплення медпрацівників проти коронавірусу.

Виктор Ляшко

Про це написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

– Відвідав обласний склад для зберігання імунобіологічних препаратів на базі дитячої клінічної лікарні області та Чернігівську обласну клінічну лікарню (відділення для надання допомоги хворим з  Covid-19), з якої власне і почнеться вакцинація медиків у Чернігівській області, – написав Ляшко.

Він також побував у кабінеті щеплень у цьому медичному закладі. За його словами, установа підготовлена й укомплектована всім необхідним для проведення вакцинації: сумками-холодильниками з холодовими елементами, маніпуляційним столиком, наборами лікарських засобів, медичними виробами для надання медичної допомоги при невідкладних станах, антисептиками та іншими виробами.

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Ляшко зазначив, що шприци для ін’єкцій і коробки безпечної утилізації шприців будуть доставлені в область разом з вакциною. А члени мобільної бригади з вакцинації пройшли відповідне навчання і готові почати прищеплювати.

Вакцинація в Україні

Під час візиту у Чернігівську область Віктор Ляшко повідомив, що безкоштовну вакцину від коронавірусу в Україні зможуть отримати усі охочі.

Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захочуть вакцинуватися, – вакцинуються.

Фото: УНІАН

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