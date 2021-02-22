Станом на 22 лютого коронавірус у світі виявили у 111 102 016 жителів планети.
За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 338 118 людини.
За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 462 911 пацієнтів, за добу зафіксували 7 580 нових летальних випадків.
Україна у світовому рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 27 773 047;
- Індія – 11 005 850;
- Бразилія – 10 139 148;
- Російська Федерація – 4 177 330;
- Велика Британія – 4 115 513.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 493 976;
- Бразилія – 245 977;
- Мексика – 179 797;
- Індія – 156 385;
- Велика Британія – 120 580.
Коронавірус в Україні
Станом на 22 лютого в Україні зафіксували 1 307 662 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу на території країни захворіли 3 206 осіб, зокрема 78 медичних працівників та 216 дітей. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого.
За добу зафіксували 53 смерті, загалом 25 156 людей загинули від небезпечного вірусу. Коронавірусну інфекцію вдалося подолати 1 353 українцям, за весь період пандемії одужали 1 147 426 людей.