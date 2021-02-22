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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Майже 8 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 22 лютого

Станом на 22 лютого коронавірус у світі виявили у 111 102 016 жителів планети.

Майже 8 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 22 лютого

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 338 118 людини.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 462 911 пацієнтів, за добу зафіксували 7 580 нових летальних випадків.

Україна у світовому рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 27 773 047;
  • Індія – 11 005 850;
  • Бразилія – ​​10 139 148;
  • Російська Федерація – 4 177 330;
  • Велика Британія – 4 115 513.

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 493 976;
  • Бразилія – ​​245 977;
  • Мексика – 179 797;
  • Індія – 156 385;
  • Велика Британія – 120 580.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 лютого в Україні зафіксували 1 307 662 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу на території країни захворіли 3 206 осіб, зокрема 78 медичних працівників та 216 дітей. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого.

За добу зафіксували 53 смерті, загалом 25 156 людей загинули від небезпечного вірусу. Коронавірусну інфекцію вдалося подолати 1 353 українцям, за весь період пандемії одужали 1 147 426 людей.

Джерело: World Health Organization

Фото: Dreamstime

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