Станом на 22 лютого коронавірус у світі виявили у 111 102 016 жителів планети.

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 338 118 людини.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 462 911 пацієнтів, за добу зафіксували 7 580 нових летальних випадків.

Україна у світовому рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 27 773 047;

Індія – 11 005 850;

Бразилія – ​​10 139 148;

Російська Федерація – 4 177 330;

Велика Британія – 4 115 513.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 493 976;

Бразилія – ​​245 977;

Мексика – 179 797;

Індія – 156 385;

Велика Британія – 120 580.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 лютого в Україні зафіксували 1 307 662 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу на території країни захворіли 3 206 осіб, зокрема 78 медичних працівників та 216 дітей. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого.

За добу зафіксували 53 смерті, загалом 25 156 людей загинули від небезпечного вірусу. Коронавірусну інфекцію вдалося подолати 1 353 українцям, за весь період пандемії одужали 1 147 426 людей.