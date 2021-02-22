Поліція Нью-Йорка та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) могли бути причетні до вбивства відомого захисника прав темношкірих, ідеолога релігійної та націоналістичної організації у США під назвою Нація ісламу Малкольма Ікса у 1965 році.

Перед смертю колишній поліцейський Рой Вуд написав листа із покаянням, в якому йдеться, що ФБР та поліція домовилися про вбивство правозахисника.

Коли Вуда взяли до поліції Нью-Йорка у 1964 році, його роботою було необхідність проникнути в організації, що борються за права громадян. Метою було віднайдення доказів, щоб ФБР могло дискредитувати об’єкти та заарештувати їхніх керівників.

У день вбивства Малкольма Ікса Вуд мав забезпечити затримання людей із служби безпеки Ікса перед фатальним виступом у мангеттенському танцювальному залі Одюбон. Також він мав переконатися, що біля дверей залу не буде охорони.

16 лютого 1965 року у газеті New York Times вийшло повідомлення, що у змові брали участь три члени “терористичної групи” темношкірих та канадська жінка, котрі планували підірвати Статую Свободи, Дзвін Свободи та пам’ятник Вашингтону.

— Моїм завданням було втягнути цих двох у важкі федеральні злочини, щоб ФБР могло їх заарештувати і вони не змогли керувати охороною дверей Малкольма Ікса 21 лютого 1965 року, – написав Вуд.

Водночас екс-поліцейський зазначив, що не знав, що ціллю був Малкольм Ікс.

Також Вуд писав, що його куратор розробив арешт двох ключових співробітників служби безпеки Малкольма Ікса у змові з метою підірвати Статую Свободи за кілька днів до його вбивства у 1965 році.

Зараз його три доньки та сім’я Вуда хочуть домогтися нового розслідування вбивства Малкольма Ікса на тлі нових матеріалів справи. Зокрема, в офісі окружного прокурора заявили, що ведуть активний розгляд цього питання.

Хто такий Малкольм Ікс

Малкольм Ікс – американський політичний активіст, борець за права афроамериканців та ідеолог руху Нація ісламу. Його часто ставлять в один ряд з такими захисниками як Мартін Лютер Кінг та Елла Бейкер.

Він народився у 1925 році в Омасі (штат Небраска). У юності він потрапив до в’язниці за крадіжку, де познайомився із членами організації Нація ісламу, а потім вступив до її лав сам.

Саме там він став відомий під ім’ям Малкольм Ікс, після того, як відмовився носити своє справжнє прізвище Літтл, через впевненість, що це прізвище присвоїли його предкам їхні колишні господарі-рабовласники.

Згодом Малкольм став одним з найпопулярніших лідерів Нації ісламу. У 1964 році він залишив організацію після розходження у поглядах із іншими керівниками. Згодом він засновував власну Організацію афроамериканського єдності.

21 лютого 1965 року під час проведення одного із зібрань нової організації у танцювальному залі Одюбон на Мангеттені його застрелили. У звіті поліції йшлося, що у нього виявили 21 вогнепальне поранення.

Суд визнав винними у справі про вбивство Ікса трьох членів Нації ісламу, але тільки один з них визнав свою провину.