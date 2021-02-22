Польща запровадить обов’язковий тест на коронавірус при перетині кордону

Польща розглядає ймовірність запровадження надання негативного тесту на коронавірус для в’їзду в країну. Про нові правила перетину кордону оголосять цього тижня.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Вальдемара Краска, влада розглядає можливість впровадження системи перетину польського кордону, особливо південного, лише у випадку надання негативного тесту на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зазначив, що людині з негативним результатом тесту на коронавірус не доведеться відбувати карантин після в’їзду в країну. Окрім того він повідомив, що негативний тест буде пропуском не для в’їзду у країну, а пропуском для виходу з карантину.

– Прикордонники заявляють, що для досягнення цієї оперативної спроможності на окремих прикордонних пунктах потрібно приблизно 48 годин. Так що думаю, до кінця тижня це стане фактом, – сказав Недзельський.

Відповідно у разі ухвалення такого рішення, аби в’їхати до Польщі і не потрапити на карантин, доведеться показати негативний результат тесту на кордоні.

За словами міністра, такі правила діятимуть як на південному, так і на західному кордоні, оскільки Польща перебуває на порозі третьої хвилі епідемії коронавірусу, яка, ймовірно, досягне піку в кінці березня або початку квітня.

Вакцинація у Польщі

У Польщі безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу громадян України, які не мають медичної страховки.

Іноземців, які легально перебувають на території Польщі, імунізуватимуть на тих же умовах, що й громадян Польщі. Для цього достатньо пред’явити паспорт. Українців та всіх охочих вакцинуватимуть за кошти бюджету країни.

Джерело: Niezalezna