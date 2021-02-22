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Анастасія Дячкіна |

США вивчають можливість нових санкцій проти Північного потоку-2

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує вивчати можливість введення нових санкцій проти Північного потоку-2.

США вивчають можливість нових санкцій проти Північного потоку-2

Вашингтон продовжує ретельно стежити за будівництвом російського газопроводу.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

– Ми продовжуємо стежити за діяльністю, спрямованою на завершення і сертифікацію проекту трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, то ми ухвалимо рішення щодо застосування санкцій, – сказала вона.

За словами Псакі, санкції – це лише одним із багатьох важливих інструментів для забезпечення енергетичної безпеки в Європі.

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Сполучені Штати й надалі працюватимуть з союзниками та партнерами щодо цього питання.

Звернення Польщі

Сейм Польщі на найближчому засіданні 24-25 лютого може ухвалити резолюцію із закликом до уряду ФРН зупинити реалізацію проекту Північний потік-2.

Країна стверджує, що Північний потік-2 – це проект, який спрямований не тільки проти Польщі, а й проти всієї європейської спільноти.

Фото: Pixabay

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