Два роки тому, у лютому 2019 року, під час зустрічі у В’єтнамі тодішній президент США Дональда Трамп нібито запропонував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину “підкинути” його додому на власному літаку Air Force One.

Таку інформацію розповсюдив колишній заступник радника Трампа з національної безпеки Метью Поттінгер.

– Я можу відвезти тебе додому через дві години, якщо хочеш, – процитував Метью Поттінгер Дональда Трампа.

За словами спікера, екс-очільник нібито знав, що Кім Чен Ин прибув на зустріч на потязі, який прямував через Китай, тому запропонував швидше доправити його додому.

Однак Кім Чен Ин відмовився від такої пропозиції.

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Діяльність Трампа

Вперше Трамп та Кім Чен Ин зустрілися у червні 2018 року у Сінгапурі. Тоді сторони досягли певних домовленостей, Північна Корея погодилася взяти на себе зобов’язання з денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Друга зустріч у В’єтнамі була не такою продуктивною. Вона завершилася без підписання будь-яких угод.

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