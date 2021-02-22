У індійському штаті Махараштра запровадили нові обмеження через збільшення кількості випадків коронавірусу.

У штаті, де проживає 110 млн людей, заборонили всі релігійні, соціальні та політичні збори.

Після того, як у вересні кількість нових випадків Covid-19 в країні сягнула понад 97 тис., дані почали поступово зменшувалися й становили вже 9 тис.

Однак протягом останніх двох тижнів цифра різко зросла до 14 тис. Найбільший приріст зафіксували в штаті Махараштра.

Вакцина проти коронавірусу з Індії

Уранці 23 лютого до України прибуде партія вакцини проти коронавірусу з Індії. Препарат Covishield розроблений Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Про постачання 500 тис. доз вакцини домовлятися до Індії літав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Очільник МОЗ особисто проконтролював відвантаження перших доз речовини із заводу-виробника в індійському місті Пуне.